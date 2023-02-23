Хакери атакували низку українських державних інформресурсів

Кібератака

23 лютого 2023 року, виявлено атаку на низку вебресурсів українських державних та місцевих органів влади.

23 лютого внаслідок кібератаки на вебресурсах українських державних та місцевих органів влади був змінений вміст кількох сторінок, повідомляє Держспецзв’язку.

Реклама Читати продовження

«Наразі, в рамках Об’єднаної групи з реагування при НКЦК, фахівці Держспецзв'язку, СБУ та Департаменту Кіберполіції спільно працюють над локалізацією та дослідженням обставин кіберінциденту», — йдеться у повідомлені.

Зазначається, що інцидент не призвів до суттєвого порушення працездатності систем та не вплинув на виконання державними органами своїх функцій.

Наразі роботу більшості інформаційних ресурсів вже відновлено.

«Як бачимо, напередодні річниці повномасштабного вторгнення Росія продовжує нагадувати про себе в кіберпросторі, де вона давно поводиться як держава-терорист, атакуючи цивільні цілі», — зазначали у Держспецзв’язку.

🔻 13 лютого Держспецзв’язку повідомило про кібератаку на організації та установи України з використанням програми Remote Utilities. Тоді кіберзловмисники розсилали «листи від РНБО», щоб отримати віддалений доступ до комп’ютерів.

🔻 9 лютого Лондон і Вашингтон ввели санкції проти російських кіберзлочинців.

🔻28 січня хакери РФ атакували урядові сайти під час другого туру виборів у Чехії.

🔻27 січня СБУ вдалося нейтралізувати російську хакерську атаку на цифрові мережі багатоповерхівок.

🔻25 січня згідно з повідомленням керівника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса, сайти районних та обласної адміністрацій не працювали через хакерську атаку.

🔻Також 30 жовтня британська газета Daily Mail повідомляла, що агенти Кремля зламали особистий телефон експрем'єр-міністерки Великої Британії.

🔻 У 2017 році один з наближених до наразі колишнього президента Дональда Трампа заявив, що хакери з РФ втручалися у вибори в США.