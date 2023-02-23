ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Чехія надіслала Україні нову партію гуманітарних мостів

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Тимчасові мости від Чехії
Тимчасові мости від Чехії © Міністерство інфраструктури України / Facebook
Автор тексту: Тетяна Цуркану

23 лютого в Україну надійшла партія з чотирнадцяти металевих конструкцій. 

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Про це повідомило Міністерство інфраструктури України. 

У відомстві зазначили, що упродовж 2022 року Чехія подарувала Україні 10 переправ. 

«Чеська Республіка – лідер неформального клубу підтримки українських доріг. Ця держава першою надіслала тимчасові металеві мости для відновлення сполучення у постраждалих від бойових дій областях. Дякуємо союзним країнам, котрі під час війни прийшли на допомогу Україні у відбудові транспортної інфраструктури», — йдеться у повідомленні. 

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🔻11 січня на Чернігівщині встановили перший металевий міст із Франції.

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