ОЗБРОЄННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час спільного брифінгу в Києві з президентом України Володимиром Зеленським розповів, що Міноборони його країни вже оголосила про передачу Україні 6 танків «Леопард» і наразі розглядається можливість ще чотирьох танків.

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«Ми відправимо шість "Леопардів" і побачимо чи можна збільшити цю кількість до десяти», — зазначив прем’єр-міністр.

Він також розповів, що Іспанія проводитиме спеціальні військові навчання для українських захисників.

«Ми будемо в подальшому розвивати спроможності Збройних Сил України. Ми вже здійснюємо підготовку українських військових, вони вчаться використовувати "Леопарди". Перша частина військових вже почала в Іспанії підготовку. Ми плануємо синхронізувати поставку "Леопардів" із завершенням підготовки українських військовослужбовців. Крім того, ми зможемо додатково ще надати танки "Леопард», — розповів Санчес.

Він також додав, що Іспанія буде продовжувати надавати допомогу Україні стільки, скільки це буде необхідно, адже вірить, що Україна переможе.

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«Україна потребує нашої підтримки у цей складний час і ми будемо надавати цю підтримку. Ми вже відправили різні типи боєприпасів, військову техніку та озброєння, але ми розуміємо, що більше треба для того, щоб стримувати Росію та відновити контроль над окупованими територіями. На даний момент ми максимально просуваємо ідею в Європейському Союзі, щоб робити спільні закупки боєприпасів для України», — заявив Санчес.

Він також наголосив, що Іспанія засуджує агресію РФ проти України.

«І ми не визнаємо оці фейкові анексії територій України — це повне порушення принципів міжнародного законодавства, принципів суверенітету, територіальної цілісності. Ми закликаємо негайно Росію вивести свої війська з території України», — наголосив Санчес.

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Президент України подякував прем’єр-міністру Іспанії за підтримку та допомогу.

«Розраховую, що такий старт українсько-іспанської співпраці доповниться й іншими рішеннями, що дадуть нам змогу якнайшвидше звільнити нашу батьківщину», — сказав Зеленський.

Прем’єр-міністр Іспанії також додав, що його країна підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу.

«З огляду на наше головування у Раді Європи у другій половині цього року, ми готові підтримувати і супроводжувати Україну з огляду на її прагнення перетворитись а повноправну країну—члена Європейського Союзу», — повідомив Санчес.

🔻 23 лютого прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес прибув з візитом до Києва.

🔻 23 лютого Педро Санчес відвідав Бучу та Ірпінь.

🔻 21 лютого Київ відвідала прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, а 20 лютого відбувся неочікуваний візит до столиці України президента США Джо Байдена.

🔻 1 лютого стало відомо, що Іспанія надасть Україні від 4 до 6 «Леопардів».