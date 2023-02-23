65% європейців підтримують фінансування ЄС військової допомоги для України

Опитування ЄС

Також 91% громадян ЄС схвалюють надання Україні гумдопомоги, а 88% підтримують прийняття в ЄС людей, які тікають від війни.

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Про це свідчать результати опитування Eurobarometer, яке проводили зимою 2022-2023 років.

Надання фінансової підтримки Україні схвалюють 77% громадян ЄС, а запровадження економічних санкцій проти російського уряду, компаній і фізичних осіб підтримують 74% опитаних.

Також європейці продовжують переважно виступати за заборону мовлення російських державних ЗМІ (67%) та фінансування ЄС закупівлі та постачання військової техніки в Україну (65%). Категорично проти військової підтримки Києва 13% опитаних.

Загалом 56% європейських громадян залишаються задоволеними реакцією Європейського Союзу на російське вторгнення в Україну.

«Останнє дослідження Standard Eurobarometer, опубліковане сьогодні, майже через рік після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, демонструє триваючу сильну солідарність європейців з Україною та їхню підтримку дій, вжитих для підтримки країни та її народу», — зазначив зазначають автори.

🔻 21 лютого глава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель заявив, що Україні треба передати усі запаси боєприпасів армій ЄС

🔻19 лютого стало відомо, що країни Європейського Союзу шукають можливості для спільної закупівлі боєприпасів, щоб допомогти Україні

🔻18 лютого Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз має терміново прискорити та збільшити виборництво боєприпасів для України та власних запасів.