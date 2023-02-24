Австралія та Нова Зеландія оголосили про нову підтримку України в річницю вторгнення

підтримка союзників у річницю великої війни

Канберра та Веллінгтон ввели нові санкції проти Росії. Окрім антиросійських обмежень, в Австралії анонсували ще новий пакет військової допомоги Києву.

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Про це йдеться на сайтах урядів країн.

Австралія запровадила додаткові цільові фінансові санкції і заборони на поїздки щодо 90 осіб, а також цільові фінансові санкції щодо 40 юридичних осіб. Під обмеження потрапили російські міністри, які відповідають за енергетику, природні ресурси, промисловість, освіту, працю, міграцію та охорону здоров’я.

Канберра ввела обмеження також щодо концерну «Калашников», одного із найбільших російських виробників зброї, розробника підводних човнів «Адміралтейські верфі», авіаційної компанії «Туполєв», ракетного конструкторського бюро імені академіка В.П. Макєєва і Курганмашзавод.

«У відповідь на запити Австралія надає уряду України більше безпілотних авіаційних систем; ця підтримка забезпечить розвідку на полі бою, спостереження та рекогносцировку для Збройних Сил України, оскільки вони продовжують боротьбу проти невиправданої агресії Росії», – заявив австралійський віце-прем'єр-міністр Річард Марлз.

Прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе наголосив, що Канберра продовжить бути з Україною.

«Перед обличчям агресії Росії український народ, яким так рішуче керував президент Зеленський, продемонстрував надзвичайну силу та мужність», – сказав очільник австралійського уряду.

Нова Зеландія ввела санкції проти 87 громадян РФ. До групи входять політичні діячі, які мають стратегічне значення для Росії та близькі до Путіна. Під обмеження також потрапили члени Центральної виборчої комісії Російської Федерації, які намагалися легітимізувати наступ на суверенітет України шляхом проведення фіктивних референдумів у незаконно анексованих регіонах України, йдеться в офіційному повідомленні.

«Сьогодні ми оголосили про один із найбільших раундів санкцій проти Росії, що є ще однією демонстрацією рішучого засудження Новою Зеландією її незаконних дій», – заявив новозеландський міністр закордонних справ Нанаї Махути.

🔻 23 лютого видання The Guardian повідомило, що Австралія передасть Україні безпілотники та розширить санкції проти Росії.

🔻10 грудня Австралія ввела санкції проти РФ та Ірану. Обмеження стосуються 13 фізичних та 2 юридичних осіб, причетних до порушень прав людини та зловживань.

🔻26 жовтня в Австралії повідомили, що будуть тренувати українських військових.