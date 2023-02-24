Армія РФ накрила вночі житловий гуртожиток у Херсоні артилерією

ХЕРСОНЩИНА ПІД ВОГНЕМ

Херсон – Один зі снарядів влучив у стіну будівлі, яка є домівкою для багатьох херсонських родин.

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Про це повідомили в Херсонській ОВА.

Дивом люди не постраждали. Проте у будівлі вікна випадали разом із рамами, уламки снарядів влучили в кімнати.

Сьогодні РФ обстріляла Донеччину, загинули дві людини і ще вісім — зазнали поранень.

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🔻23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.