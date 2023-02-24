Байден: Росія ніколи не переможе в Україні

Світ за Україну

Таку заяву президент США зробив до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також Джо Байден підкреслив, що за рік після початку бомбардувань Україна залишається вільною і незалежною.

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Дописи Джо Байден опублікував у твітері. Імперські амбіції Володимира Путіна не здатні знищити любов українців до свободи, написав Джо Байден.

«Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася до України. Диктатор, який взявся відбудовувати імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Варварство ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не стане для Росії перемогою. Ніколи», — заявив він.

I'll repeat today what I said one year ago as Russia invaded Ukraine.



A dictator bent on rebuilding an empire will never erase the people’s love of liberty.



Brutality will never grind down the will of the free.



And Ukraine will never be a victory for Russia. Never. — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Після року від початку бомбардувань Росією, Україна залишається вільною і незалежною, підкреслив президент США у наступному дописі.

«Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І на більш ніж половині території, яку торік утримувала Росія, знову гордо майорить український прапор», — зауважив Джо Байден.

Today, a year after bombs began to fall, Ukraine is still independent and free.



From Kherson to Kharkiv – Ukrainian fighters have reclaimed their land.



And in more than half of the territory Russia held last year, the Ukrainian flag proudly waves once more. pic.twitter.com/6pv7eBL9gj — President Biden (@POTUS) February 24, 2023

Сьогодні США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів: він містить, зокрема, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, БПЛА та засоби для їхнього виявлення, йдеться у заяві Міноборони США.

Також сьогодні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються ключових секторів, що генерують доходи, та введені з метою подальшої деградації економіки РФ та зменшення її спроможності вести війну проти України, повідомив Білий Дім.