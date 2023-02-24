Світ за Україну

Байден: Росія ніколи не переможе в Україні

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Джо Байден
Джо Байден AP - Manuel Balce Ceneta
Автор тексту: Оксана Вітер
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Таку заяву президент США зробив до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також Джо Байден підкреслив, що за рік після початку бомбардувань Україна залишається вільною і незалежною. 

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Дописи Джо Байден опублікував у твітері. Імперські амбіції Володимира Путіна не здатні знищити любов українців до свободи, написав Джо Байден. 

«Сьогодні я повторю те, що сказав рік тому, коли Росія вдерлася до України. Диктатор, який взявся відбудовувати імперію, ніколи не зітре любов народу до свободи. Варварство ніколи не зламає волю вільних. І Україна ніколи не стане для Росії перемогою. Ніколи», — заявив він. 

Після року від початку бомбардувань Росією, Україна залишається вільною і незалежною, підкреслив президент США у наступному дописі. 

«Від Херсона до Харкова – українські бійці відвоювали свою землю. І на більш ніж половині території, яку торік утримувала Росія, знову гордо майорить український прапор», — зауважив Джо Байден.

 

 

Сьогодні США оголосили про пакет військової допомоги Україні на 2 млрд доларів: він містить, зокрема, боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, БПЛА та засоби для їхнього виявлення, йдеться у заяві Міноборони США.

Також сьогодні Сполучені Штати запровадили нові санкції проти Росії. Обмеження стосуються ключових секторів, що генерують доходи, та введені з метою подальшої деградації економіки РФ та зменшення її спроможності вести війну проти України, повідомив Білий Дім. 

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