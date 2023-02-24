РФ обстріляла Донеччину, загинули дві людини і ще вісім — зазнали поранень

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Також унаслідок обстрілів були пошкоджені будівлі, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

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Керівник ОП розповів, що 23 лютого армія РФ обстріляли з мінометів та РСЗВ «Град» території Часовоярської міської громади на Донеччині.

«Більшість прильотів були між містом та селом Калинівка», — зазначив Єрмак.

Також за даними голови Донецької ОВА Павла Кириленко, внаслідок Донеччини загинули два мирних жителя і ще 7 — зазнали поранень.

«На Горлівському напрямку 1 людина загинула і 1 поранена в Іванівському Бахмутської ТГ; є поранений і в Бахмуті. У Костянтинівській ТГ поранено людину у Диліївці, пошкоджено 4 будинки в Миколаївці. У Часовому Яру пошкоджено будинок. У Соледарській ТГ пошкоджено 2 будинки у Федорівці, 2 будинки та 2 адмінбудівлі у Васюківці. На Лисичанському напрямку під обстрілами Званівка та Сіверська ТГ — у Сіверську 1 людина поранена», — розповів Киреленко.

🔻 24 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.