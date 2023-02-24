реакція на мирний план китаю

В Офісі президента прокоментували «мирний план» Китаю

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Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента
Михайло Подоляк, радник керівника Офісу президента © Sergei Kholodilin / AP
Автор тексту: Олександра Стара
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Позиція України відома – виведення російських військ до кордонів 1991 року.

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Про це радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк написав у твітері.

«Будь-який "мирний план", що передбачає тільки "припинення вогню" і, як наслідок, нову лінію поділу і продовження окупації території України – це не про мир, а про заморожування війни, програш України, наступні етапи російського геноциду», – заявив Подоляк.

🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻 17 лютого радник китайського лідера Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції анонсував мирний план Китаю щодо України, але не розкрив деталей.

🔻 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що уважно вивчить пропозиції, але у пріоритеті для України все одно залишається «Формула миру», ініційована президентом Володимиром Зеленським.

🔻 23 лютого заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон з нетерпінням очікує на можливість ознайомитися з підготовленим Китаєм планом припинення війни в Україні.

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