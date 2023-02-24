Гутерреш: вторгнення РФ в Україну є грубим порушенням Статуту ООН і міжнародного права

РАДБЕЗ ООН

Нью-Йорк – Генеральний секретар ООН під час виступу на Радбезі засудив російську агресію.

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«Воно спричинило широкомасштабні руйнування та напади на цивільне населення та безпеку інфраструктури, звісно, багато жертв і жахливих страждань», — заявив Гутерреш.

Генсек також підкреслив, що ядерні погрози Росії — неприйнятні. Він зазначив, що ледве завуальовані загрози ядерній зброї підвищили ядерні ризики до рівня, якого не було з найтемніших днів холодної війни.

Нагадаємо, очільниця МЗС Німеччини розкритикувала Китай за позицію у війні РФ проти України, а Дмитро Кулеба вкотре наголосив, що Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України.

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🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.