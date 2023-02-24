Держдепартамент США виділяє $7 мільйонів на захист культурної спадщини України

ЗАХИСТИТИ УКРАЇНСЬКУ СПАДЩИНУ

Пріоритет надаватиметься об’єктам культурної спадщини та колекціям, які безпосередньо постраждали від жорстокої війни Росії в Україні.

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Це зазначено у офіційній заяві Держдепартаменту.

За словами міністра культури України Олександра Ткаченка, кошти від США будуть направлені на кілька напрямків.

За ці кошти планують провести фіксацію руйнувань культурної спадщини та створити цифрову мапу.

Частину суми також направлять на консервацію та часткову реставрацію будівель, що постраждали від війни.

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Ці кошти також підуть на розбудову національної системи захисту культурної спадщини. Йдеться як про розробку нормативних документів та створення цифрових реєстрів, так і забезпечення культурних закладів необхідним обладнанням.

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🔻Станом на кінець січня повідомлялось, що армія РФ знищила понад 550 об'єктів культурної спадщини в Україні.

🔻12 листопада ЄС надав 2 мільйони євро для захисту культурної спадщини України.