«Диявол не десь там, він на землі», — Зеленський на пресконференції до річниці великої війни

ЛЮТИЙ.РІК НЕЗЛАМНОСТІ

Київ – «Найстрашніший момент війни — Буча. Те, що я побачив у момент, коли її деокупували, було дуже страшно», — поділився український лідер. Зустріч очільника держави з журналістами тривала майже 2,5 години.

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«Якщо всі ми виконаємо своє завдання — неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде» — сказав Володимир Зеленський на початку зустрічі.

Він зазначив, що це обов’язково відбудеться, якщо українці та партнери будуть міцним кулаком та об’єднані заради спільної перемоги.

Пресконференція Володимира Зеленського © Офіс Президента України

«У нас є все для того, щоб перемога була вже цього року: мотивація, друзі, дипломатія. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали», — підкреслив він.

За словами Зеленського, жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Хіба що, за винятком США, які не мають сухопутного кордону з Російською Федерацією. Але тим не менш, Україна протистоїть. І українцям потрібні гарантії безпеки:

«Коли буде виконання міжнародного права та повага до українців, все одно ми дійдемо дипломатичної фіксації цієї війни, але до цього потрібно виконати всі пункти поваги до міжнародного права».

Український лідер також зазначив, що агресивні кроки РФ впливають не лише на Україну, а й на увесь світ. Саме тому до «формули миру» Київ залучає представників Індії, Китаю та Африканських країн:

«Ми стали всі проактивними. І ми зробили зерновий коридор. Ця війна показує слабкі місця в Україні, в Європі, на континенті загалом і, звичайно, в міжнародних інституціях і як їх міняти. Інша інфраструктура безпеки точно прийде разом із перемогою у цій війні».

Пресконфренція Володимира Зеленського © Офіс Президента України

Зеленський також зауважив, що війна в Україні розпочала перезавантаження НАТО. Усі зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі, тому йде реформування оборонної системи. Україні навіть вдалося змінити позицію Ізраїлю, з яким відносини стали покращуватися.

Прокоментував очільник держави і можливість переговорів з РФ. Він зазначив, що якщо рік тому просив президента Туреччини посадити Путіна за стіл перемовин, аби не допустити ризику великої війни, то наразі « там нема з ким говорити»:

«Ми не можемо сісти за стіл переговорів після всього, що скоїла РФ. Вийдіть з нашої території, припиніть обстріл міст і цивільних, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку».

Прокоментував український лідер і «мирний план», запропонований Китаєм:

«Я не думаю, що це мирний план, це не резолюція і не декларація.. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки. Але це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за цими словами.

Він також зазначив, що дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії: «це, якщо чесно буде ризиком, що буде Третя світова».

Зеленський впевнений: Путіну необхідні успіхи та перемоги. В Україні він його не отримає, тому Кремль буде шукати інші слабкі місця, де є ще вплив Москви та є конфлікти. Такою країною є Молдова.

Український лідер підкреслив: на Росію необхідно накладати більше санкцій і більше тиснути на неї. «Тоді російська еліта думатиме, що зробити всередині держави, щоб із їхньою новою політикою хтось хотів сісти за стіл переговорів».

Пресконференція Володимира Зеленського © Офіс Президента України

«Ми маємо бути готові»,— відповів Зеленський на питання про можливість деокупації Криму:

«Це залежить від нас усіх. Є воєнні кроки. Ми до них готуємось, готові морально та готуємося технічно. Зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, відправляємо людей на навчання, а також на майданчики інших держав. Ми маємо бути готові. А далі будуть справедливі деокупаційні кроки, і дай Боже, щоб вони були вдалими».

Володимир Зеленський також відзначив: Україна має шанс отримати сучасні винищувачі.

«Ми відкриваємо навчання пілотів у Британії. Сьогодні в мене була зустріч з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини і є відчуття, що щось ще, але я не хочу говорити з якими трьома Європейськими державами в нас буде можливість отримати ці навчання і літаки», — підкреслив він.

По завершенню зустрічі, глава держави також сказав, що Україна чекає на усіх своїх громадян, які були змушені залишити свій дім:

«Без громадян, які зараз перебувають за кордоном, наша держава не може бути потужною. За всієї любові до держав, які надали притулок нашим громадянам, я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви є українцями. Ми чекаємо на повернення до нормального життя після перемоги, ми чекаємо на вас. Українці ви назавжди, хоч і тимчасово поїхали».