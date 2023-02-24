ПІДТРИМКА КАНАДИ

Зараз час озброювати Україну, а не говорити про мир — Мелані Жолі

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Мелані Жолі, очільниця МЗС Канади
Мелані Жолі, очільниця МЗС Канади © AP - Andreea Alexandru
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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«Як прогресивний політик я ніколи не думала, що скажу це», — зазначила очільниця МЗС Канади. 

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Про це вона заявила в інтерв’ю Politico. 

За словами міністерки, загроза війни є екзистенційною для Канади.  

«Ми були архітекторами багатьох правил, які ми тепер знаємо, які є основою нашого міжнародного порядку, заснованого на правилах — я ненавиджу це слово — але міжнародної системи», — підкреслила Жолі. 

Вона також зауважила, що навіть після війни Росія буде небезпечним сусідом, особливо з Путіним при владі. 

 

🔻24 лютого Канада оголосила про надання Україні нового пакету допомоги на $32 млн.

🔻 16 лютого очільниця МЗС Канади Мелані Жолі повідомила, що її країна виділить $7,5 млн на розмінування України.

🔻  14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.

🔻  26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.

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