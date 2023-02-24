Захід перебільшив ризик застосування ядерної зброї Росією — Бен Годжес в інтерв’ю RFI

Ексклюзивне інтерв'ю

Екскомандувач армією США в Європі, старший радник міжнародної правозахисної організації «Г'юман райтс фьорст» в ексклюзивному інтерв’ю RFI заявив, що Крим є ключовим для перемоги України та спрогнозував неминучу поразку Росії.

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Деокупація Криму є ключем для перемоги України, вважає Бен Годжес. У разі збереження півострова під своїм контролем Росія домінуватиме на всьому узбережжі Чорного моря і перекриє доступ до Азовського, каже генерал.

«Тому Україна не може погодитися, і ми не повинні тиснути на українців, щоб вони погоджувалися на таке», — заявив Бен Годжес.

Якщо Захід надасть Україні високоточну далекобійну зброю, Україна звільнить Крим до кінця літа, впевнений військовий. І союзники не повинні «стримувати себе» у цьому питанні, каже генерал. Адже Путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї, зокрема, і для захисту окупованого півострова, зауважив Годжес.

«Ми перебільшили ризик ядерної зброї. Я думаю, що Росія знає, що США, мій президент серйозно говорив про катастрофічні наслідки, якщо Росія коли-небудь застосує ядерну зброю. А Крим не є вітчизною Росії, а тому це не її суверенна територія. Я думаю, що росіяни знають, що їм невигідно використовувати ядерну зброю», — наголосив він.

Бен Годжес визначив три пріоритети для перемоги: перший — відновлення суверенітету України на всій її території включно з Кримом, другий — повернення тисяч депортованих українців на Батьківщину, третій — притягнення РФ до відповідальності за воєнні злочини.

«Це три складники того, якою має бути перемога», — зауважив Бен Годжес.

Більше про майбутні дії РФ, можливості атаки Путіна з Придністров’я та Білорусі та перспективи контрнаступу ЗСУ читайте у ексклюзивному інтерв'ю Бена Годжеса RFI.