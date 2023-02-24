За солідарність, перемогу та мир — президент Франції звернувся до українців у річницю війни

Франція з Україною

Звернення Еммануель Макрон опублікував на офіційному телеграм-каналі.

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Президент Франції опублікував звернення трьома мовами — українською, французькою й англійською.

«Українки, українці,Франція разом з вами. За солідарність, перемогу та мир», — написав Еммануель Макрон.

Фото із українським прапором у центрі зали опублікували і на телеграм-каналі міністерства закордонних справ Франції.

МЗС Франції © МЗС Франції / Telegram

Напередодні ввечері, 23 лютого, Ейфелева вежа засвітилася кольорами українського прапора.

Ейфелева вежа © RFI