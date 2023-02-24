Зеленський на Софійській площі вручив державні нагороди українським захисникам

Річниця війни

Зеленський подякував захисникам та захисницям, а також усім українцям, які вистояли у війні.

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На початку церемонії на Софійській площі підняли державний прапор. В цей час Святослав Вакарчук заспівав український гімн.

«Я дякую усім, хто витримав той лютий, цей рік, і хто дає Україні незламність! Слава усім, хто зараз в бою! Слава Збройним Силам України, Національній гвардії, розвідці, Службі безпеки України, Національній поліції, українським прикордонникам і усім вам, нашим Силам оборони і безпеки! Слава усім вам, хто допомагає битися, і хто рятує життя! Світла памʼять усім, чиє життя забрала ця війна», — заявив Зеленський.

Президент вручив державні нагороди, зокрема, звання «Герой України».

Вручення нагород у Києві © ОП

Частину нагород Володимир Зеленський вручив посмертно.

Вручення нагород у Києві © ОП

Також на Софійській площі відбулася церемонія вручення бойових прапорів.

Вручення нагород у Києві © ОП