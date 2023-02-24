ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках – Генштаб

атака рф

Минулої доби Росія завдала 10 ракетних та 31 авіаційний удар, здійснила понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Основні зусилля російських військ зосереджені на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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Про це йдеться в щоденному зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальні угруповання РФ не виявлені.

Під вогонь з мінометів та артилерії потрапили Сеньківка, Єліне, Медведівка, Леонівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Рижівка, Іскрисківщина, Волфине, Олексіївка, Водолаги, Запсілля та Миропілля Сумської області.

Росія обстріляла понад 22 райони населених пунктів на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках поблизу населених пунктів Стельмахівка, Діброва, Білогорівка, Федорівка та Роздолівка російські наступальні операції виявились безуспішними, йдеться в повідомленні.

Росіяни обстріляли понад 20 районів населених пунктів, зокрема, Гряниківки, Синьківки, Купянська та Табаївки Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Ямполя, Невського, Діброви і Білогорівки на Луганщині та Григорівки, Спірного, Берестового, Роздолівки та Федорівки Донецької області. Завдав авіаударів неподалік Гряниківки, Котлярівки, Крохмального на Харківщині та Серебрянського лісництва і Білогорівки на Луганщині. Також постраждали Спірне та Сакко і Ванцетті Донецької області. На напрямку росіяни застосували 6 баражуючих боєприпасів типу «Ланцет», зазначили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку РФ провела декілька безуспішних наступальних дій в районах населених пунктів Берхівка, Бахмут, Залізнянське, Іванівське, Часів Яр, Диліївка та Василівка. Понад 20 населених пунктів потрапили під обстріли.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках під артилерійські обстріли потрапили близько 25 населених пунктів. На цих напрямках наступальні дії Росії безуспішні, підкреслили в повідомленні.

Понад 25 населених пунктів на Запорізькому напрямку зазнали вогневого ураження. На Херсонському напрямку від російської артилерії постраждали райони понад 30 населених пунктів.

У Генштабі додають, що в регіонах Кавказу триває активна примусова мобілізація чоловіків призовного віку з метою відправки для участі в бойових діях на території України.

«Велика кількість мобілізованих – це громадяни, які відбували чи відбувають покарання в пенітенціарних закладах. Ув’язнених звільняють за умови добровільної участі в бойових діях на території України», – зазначає пресслужба.

🔻 14 лютого у Генштабі повідомили, що росіяни наступають на п'яти напрямках у трьох областях.

🔻 13 лютого у Генштабі повідомляли, що РФ завдала 4 ракетних удари та здійснила 85 пострілів з РСЗВ за добу – Генштаб.

🔻 10 лютого Генштабі повідомили, що РФ проводить фільтраційні заходи на окупованих територіях.