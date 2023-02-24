Канада оголосила про надання Україні нового пакету допомоги на $32 млн

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Ці кошти направлять на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України, повідомляє МЗС Канади.

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«Мелані Жолі, міністерка закордонних справ, сьогодні оголосила про внесок Канади у розмірі понад 32 мільйони доларів на підтримку подальшого зміцнення безпеки та стабілізації України. Це включає:

7,5 мільйонів доларів на розмінування

понад 13 мільйонів доларів США на заходи щодо підзвітності, включно з подоланням сексуального насильства, пов’язаного з конфліктом

понад 12 мільйонів доларів США на протидію хімічним, біологічним, радіологічним і ядерним загрозам», — зазначили у відомстві.

Також у повідомлені зазначили, що «Канада була і залишається непохитною у своєму зобов’язанні підтримувати безпеку та стійкість України та притягнути Росію до відповідальності за її звірства та злочини». У відомстві також повідомили, що Канада приєдналася до Консультативної групи з розслідування злочинів РФ в Україні (ACA) разом зі Сполученими Штатами, Великобританією та Європейським союзом.

«ACA безпосередньо підтримуватиме зусилля підрозділів з розслідування воєнних злочинів Офісом генеральної прокуратури України щодо документування, збереження та аналізу доказів воєнних злочинів та інших злочинів, скоєних в Україні, для притягнення винних до відповідальності», — відзначила Мелоні.

🔻 16 лютого очільниця МЗС Канади Мелані Жолі повідомила, що її країна виділить $7,5 млн на розмінування України.

🔻16 лютого міський голова Києва Віталій Кличко зустрівся із главою МЗС Канади.

🔻 14 лютого Зеленський обговорив з очільницею МЗС Канади взаємодії країн у сфері безпеки та оборони.

🔻 14 лютого міністерка національної оборони Канади Аніта Ананд повідомила, що усі обіцяні Канадою «Леопард 2» вже доправлено до Європи.

🔻 26 січня міністр оборони Канади повідомила, що її країна передасть Україні чотири основні бойові танки «Леопард 2», а також надасть боєприпаси та допоможе ЗСУ у навчанні екіпажів, повідомила.