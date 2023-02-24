Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів
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План опублікувало МЗС КНР. Документ не містить конкретних кроків. Це — позиція Китаю, викладена у вигляді закликів та побажань.
У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.
Також КНР пропонує:
Відмову від «менталітету холодної війни»;
Припинення бойових дій;
Відновлення мирних переговорів;
Вирішення гуманітарної кризи;
Захист цивільного населення та військовополонених;
Підтримання безпеки атомних електростанцій;
Зниження стратегічних ризиків;
Сприяння експорту зерна;
Припинення «односторонніх» санкцій;
Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;
Сприяння післявоєнній відбудові.
🔻 17 лютого радник китайського лідера Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції анонсував мирний план Китаю щодо України, але не розкрив деталей.
🔻 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що уважно вивчить пропозиції, але у пріоритеті для України все одно залишається «Формула миру», ініційована президентом Володимиром Зеленським.
🔻 23 лютого заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон з нетерпінням очікує на можливість ознайомитися з підготовленим Китаєм планом припинення війни в Україні.