Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України: там 12 пунктів

Мирний план Китаю

План опублікувало МЗС КНР. Документ не містить конкретних кроків. Це — позиція Китаю, викладена у вигляді закликів та побажань.

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У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

Також КНР пропонує:

Відмову від «менталітету холодної війни»;

Припинення бойових дій;

Відновлення мирних переговорів;

Вирішення гуманітарної кризи;

Захист цивільного населення та військовополонених;

Підтримання безпеки атомних електростанцій;

Зниження стратегічних ризиків;

Сприяння експорту зерна;

Припинення «односторонніх» санкцій;

Підтримання стабільності промислових ланцюгів і ланцюгів поставок;

Сприяння післявоєнній відбудові.

🔻 17 лютого радник китайського лідера Ван Ї на Мюнхенській безпековій конференції анонсував мирний план Китаю щодо України, але не розкрив деталей.

🔻 21 лютого міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що уважно вивчить пропозиції, але у пріоритеті для України все одно залишається «Формула миру», ініційована президентом Володимиром Зеленським.

🔻 23 лютого заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що Вашингтон з нетерпінням очікує на можливість ознайомитися з підготовленим Китаєм планом припинення війни в Україні.