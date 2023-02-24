«Леопардів» буде більше: Німеччина надасть Україні додаткові чотири танки

ПІДТРИМКА СОЮЗНИКІВ

Берлін – Йдеться про сучасні основні бойові танки зі складів Бундесверу.

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Про це пише Tagesspiegel.

Борис Пісторіус вирішив збільшити загальну кількість запланованих поставок з 14 до 18 танків.

У виданні зазначають, що тепер Німеччина разом зі своїми країнами-партнерами Португалією та Швецією в змозі надати Україні батальйон із 31 танком.

Нагадаємо, сьогодні прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон повідомив, що в рамках нового пакету озброєння Стокгольм передасть Україні десять танків «Леопард 2».

«З ініціативи Німеччини та після дискусій у тому, що ми називаємо «сім’єю леопардів», ми вирішили поставити в Україну шведські танки Leopard 2 у тісній координації не в останню чергу з Німеччиною», — підкресли він.

Також сьогодні Польща передала Україні чотири «Леопарди» з обіцяних чотирнадцяти. Фото перших танків, наданих Варшавою, опублікував у своєму Telegram-каналі прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».