Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань: Резніков розповів про контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ

Україна вступає в новий період війни, головною метою якого є звільнення території до кордонів 1991 року та ліквідація небезпеки з боку Росії, розповів міністр оборони України Олексій Резніков.

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За словами очільник Міноборони, зараз основне питання на порядку денному — якою буде перемога України?

«Перемога – коли Україна буде. Буде суверенною і незалежною у міжнародно визнаних кордонах. Успішною, заможною, сильною. А Росії у нинішньому вигляді – не буде. Не буде терористичного московського режиму, який говорить про «братерство» і при цьому чинить геноцид. Розповідає про «звільнення» і стирає з лиця землі цілі міста. Який спалює сотні тисяч своїх власних громадян у війні і руйнує майбутнє наступних поколінь через примхи боягузів, які постійно брешуть і ховаються у бункерах. Ми переможемо, бо наша мета – життя, щастя, добробут», — написав Резніков у Facebook.

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Він додав, що Росія і досі становить загрозу адже має багато ресурсів, але Москва вже програла.

«Буде непросто. Але ми впораємось. Є впевненість у своїх силах. Є лють і бажання відплати за наших полеглих. Є коаліція з 54 країн, що підтримують Україну. Ми у цій битві не самі», — наголосив міністр.

Він також зазначив, що наразі йде підготовка до контрнаступу ЗСУ.

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«Будуть танки і бронетехніка. Ми будемо ще краще перехоплювати ракети і дрони терористів, з якої країни вони б не походили. Будуть нові програми підготовки наших захисників і захисниць за участі партнерів. Ми їх поширимо не тільки на армію, але й на гвардію та на всіх, хто б’ється поряд. Буде нова якість оборони шляхом технологій. Ми будемо вражати сильніше і на більшу відстань, у повітрі, на землі, на морі та у кіберпросторі. Буде наш контрнаступ. Ми багато працюємо, щоб його підготувати і забезпечити», — заявив Резніков.

🔻 24 лютого британська розвідка повідомила, що Росія розпочала новий етап у війні проти України.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.

🔻 22 лютого очільник української розвідки Кирило Буданов заявив, що весною настане переламний момент у війні.