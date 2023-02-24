Очільниця МЗС Німеччини розкритикувала Китай за позицію у війні РФ проти України

ПОЗИЦІЯ КИТАЮ

Нью-Йорк – Про це Анналена Бербок заявила у кулуарах засіданні Ради безпеки ООН.

Реклама Читати продовження

«Китай несе особливу відповідальність як постійний член Ради Безпеки. Він міг використати свій вплив на Росію, щоб переконати її в цьому плані», — наводять слова пані Бербок у Tagesshau.

Міністерка зазначила, що Німеччина зробить усе, щоб зберегти світовий статуту ООН.

«Інакше жодна маленька країна не зможе жити в безпеці в майбутньому», — підкреслила вона.

Під час свого виступу, Анналена Бербок також заявила, що розпочав війну проти України Путін поставив під загрозу й майбутнє Росії. Але мир «не повинен означати, що ми ігноруємо, хто нападник, а хто жертва», — зауважила Бербок.

►Читайте також: Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України — Кулеба

🔻 24 лютого Китай оприлюднив свій «мирний план» щодо війни РФ проти України. У першому з 12 пунктів своєї позиції Китай заявляє, що необхідно дотримуватися міжнародного права та принципу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країн.

🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.