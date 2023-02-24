Польські «Леопарди 2» вже в Україні — Блащак

ПЕРШІ «ЛЕОПАРДИ» ДЛЯ УКРАЇНИ

Варшава надала Києву 14 таких танків, які є у розпорядженні польської армії.

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Про це на засіданні РНБО Польщі повідомив міністр оборони країни Маріуш Блащак, передає RMF 24.

Польща стала першою країною, яка поставила Україні «Леопарди».

Видання зазначає, що офіційно про поставку цих танків може сьогодні оголосити прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький, який наразі знаходиться з візитом в Україні.

Те саме підтверджують джерела Bloomberg. У виданні написали, що Польща сьогодні відправить Україні перші танки «Леопард 2».

🔻 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю журналістам CNN, що польські танки «Леопард 2» готові до відправки в Київ.

🔻 13 лютого стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.