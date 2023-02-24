Польща передала Україні чотири «Леопарди», решта буде згодом — Моравецький

Допомога союзників

Про це прем'єр Польщі повідомив на спільній пресконференції з президентом України. Те, що перші танки «Леопарди-2» вже в Україні підтвердив на брифінгу і Володимир Зеленський.

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«Cьогодні як перша європейська країна символічно хочу передати тобі, Володимире, перші чотири польські танки «Леопард-2 А4». Це такі танки, які, без сумніву, прекрасно доповнять стрій на полі бою і прекрасно себе покажуть», — зазначив Моравецький.

За словами Зеленського, важливо, що перші надані Україні танки «Леопарди-2» надійшли саме з Польщі.

Присутність Моравецького в Києві у річниці війни — символ єдності України і Польщі, зазначив Зеленський.

Він наголосив, що Польща була з Україною до початку повномасштабного вторгнення РФ, кожну хвилину впродовж останнього року, і, переконаний Зеленський, буде «до нашої спільної перемоги».

Напередодні міністр оборони Польщі повідомив, що польські «Леопарди-2» вже в Україні.