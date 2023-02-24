Постачання зброї і техніки

Польща сьогодні відправить Україні перші танки «Леопард 2» – Bloomberg

Польща сьогодні відправить Україні перші танки «Леопард 2» – Bloomberg © Bartek Sadowski / Bloomberg

Автор тексту: Олександра Стара

Очікується, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про це під час сьогоднішнього візиту до Києва.