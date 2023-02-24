Постачання зброї і техніки
Польща сьогодні відправить Україні перші танки «Леопард 2» – Bloomberg
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Очікується, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про це під час сьогоднішнього візиту до Києва.
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24 лютого очільник польського уряду прибув до Києва. Він поклав квіти до Стіни пам'яті загиблих та зустрівся з українським колегою Денисом Шмигалем.
🔻 22 лютого президент Польщі Анджей Дуда заявив в інтерв’ю журналістам CNN, що польські танки «Леопард 2» готові до відправки в Київ.
🔻 13 лютого стало відомо, що 105 захисників України опановують довгоочікувані «Леопарди 2» у Польщі.