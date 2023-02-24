Протягом доби РФ завдала 18 авіаційних ударів, з них 4 - баражуючими боєприпасами типу «Ланцет»
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Також військові РФ здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.
В Чаплинці Херсонської області росіяни планують ввести цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого 2023 року.
«Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони», — йдеться у зведені.
В місті Нова Каховка Херсонської області війська РФ проводять перевірки в помешканнях місцевих жителів.
«В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ», — зазначили у Генштабі.
Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА «Ланцет».
🔻 24 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках.
🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.
🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.
🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.