Протягом доби РФ завдала 18 авіаційних ударів, з них 4 - баражуючими боєприпасами типу «Ланцет»

ЗВЕДЕННЯ ГЕНШТАБУ

Наслідки обстрілу Куп’янська на Харківщині, 24 лютого 2023 року.

Також військові РФ здійснили понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по території України, повідомили у Генштабі ЗСУ.

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В Чаплинці Херсонської області росіяни планують ввести цілодобову комендантську годину з 23 по 25 лютого 2023 року.

«Причиною може бути перекидання військової техніки з тимчасово окупованої частини Автономної республіки Крим для укріплення лінії оборони», — йдеться у зведені.

В місті Нова Каховка Херсонської області війська РФ проводять перевірки в помешканнях місцевих жителів.

«В ході перевірки звіряють реєстрацію та документи права власності на житло. У разі їх відсутності, мешканців протягом тижня виселяють, а туди розквартировують військовослужбовців російських окупаційних військ», — зазначили у Генштабі.

Українська авіація за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки РФ. Також Сили оборони знищили 1 ударний гелікоптер Мі-24 та 1 БПлА «Ланцет».

🔻 24 лютого у Генштабі повідомили, що ЗСУ відбили 100 атак росіян на 5 напрямках.

🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.

🔻 22 лютого РФ атакувала Херсонщину, Донеччину, Харківщину.