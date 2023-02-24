Путін зазнав поразки, він повинен припинити війну – Шольц

заява лідера

Німеччина буде підтримувати Україну «так потужно і так довго, як це буде необхідно». Про це канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив у зверненні, присвяченому річниці російського вторгнення.

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«Росія вже рік веде нещадну загарбницьку війну в Україні. Що дійсно вражає нас – це рішучість і мужність українців, з якими вони борються за свободу», – зазначив високопосадовець.

Seit einem Jahr führt Russland einen unerbittlichen Angriffskrieg gegen die #Ukraine. 🇩🇪 steht fest an Seite der 🇺🇦 – auch in Zukunft. Je früher Putin einsieht, dass er sein imperialistisches Ziel nicht erreichen wird, desto größer die Chance auf ein Kriegsende. #KanzlerKompakt pic.twitter.com/T68jGEjXoQ — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 24, 2023

За його словами, президент Росії Володимир Путін «зробив ставку на розкол, але отримав протилежний результат – Україна об’єднана як ніколи раніше, Європейський союз згуртований».

«Німеччина непохитно стоїть на боці України – сьогодні та у майбутньому. Адже не постачання нами зброї подовжує війну. Навпаки: чим раніше Путін визнає, що його імперіалістична мета не буде досягнута, тим більше шансів на закінчення війни. Все в руках Путіна. Він може припинити цю війну», – наголосив німецький канцлер.

🔻 17 лютого Олаф Шольц закликав партнерів якнайшвидше надати Україні танки.

🔻 31 січня Олаф Шольц заявив, що умовою для переговорів з РФ є виведення російських військ.

🔻 29 січня видання Welt повідомило, що канцлер Німеччини Олаф Шольц хоче продовжити розмовляти з Путіним.

🔻 26 січня Шольц заявив, щоб Путін не розраховав на ослаблення підтримки України.

🔻 22 січня під час зустрічі у Парижі Шольц і Макрон заявили, що будуть підтримувати Україну стільки, скільки це буде необхідно.