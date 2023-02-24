Росія розпочала новий етап у війні проти України — британська розвідка

Висновки розвідки

Наразі РФ спрямовує основні зусилля не на захоплення нових територій, а на виснаження ЗСУ, йдеться у дописі в твітері Міноборони Британії.

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Всього у дописі розвідка Британії виділяє три етапи у війні:

З 2014 року стратегічна мета Росії в Україні була спрямована на «контроль свого сусіда», йдеться у звіті.

Протягом 2014-2021 років Путін реалізовував стратегію через підривну діяльність, розпалюючи війну на Донбасі та використовуючи окупований Крим, повідомляє розвідка.

Рік тому Росія розпочала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити всю Україну, йдеться у зведенні.

Тепер, на третьому етапі, російське керівництво, ймовірно, проводить довгострокову операцію, розраховуючи на те, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну, пише розвідка.

«В останні тижні РФ готуватася до війни на виснаження. Зусилля Кремля спрямовані насамперед на ослаблення українських збройних сил, а не на захоплення нових значних територій», — йдеться у звіті.

🔻 23 лютого британська розвідка повідомляла, що Росія може знову спробувати штурмувати Вугледар.

🔻 20 лютого у дописі розвідки Міноборони Британії згадували, що дві російські бригади морської піхоти, які вважаються елітними, зазнали дуже великих втрат під Вугледаром і, швидше за все, є неефективними у бою.