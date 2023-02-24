Росії не місце в Радбезі ООН після злочину агресії проти України — Кулеба

ВИГНАТИ З ТРОНУ БЕЗКАРНОСТІ

Нью-Йорк – Україна не втомиться і чинитиме опір Росії як і досі. Про це очільник МЗС заявив на засіданні Ради безпеки ООН.

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Кулеба зазначив: РФ незаконно обійняла місце постійного члена Радбеза ООН. Мало того, що ця країна розпалює конфлікти в світі, вона ще й систематично перешкоджає прийняттю рішень Радбезу ООН, необхідних для їх вирішення.

«У 1991 році Росія узурпувала місце постійного члена Ради Безпеки і перетворила його на свій “трон безкарності”. Географія російських злочинів проти міжнародного миру та безпеки виходить далеко за межі України й сягає Африки, Азії та Близького Сходу», — заявив він.

Міністр наголосив, що Росія повинна бути притягнута за скоєнні злочини.

Кулеба також запросив всі країни долучитися до втілення ухваленої вчора резолюції Генасамблеї ООН та української Формули миру.

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🔻 23 лютого Генасамблея ООН ухвалила резолюцію, яка вимагає від Росії вивести війська з України. «За» — 141 голос, «проти» — 7 (Росія, Білорусь, Сирія, КНДР, Еритрея, Нікарагуа та Малі). Ще 32 країни утримались, з-поміж них: Китай, Індія, Пакистан, Куба, Іран, Казахстан, Вірменія, Південна Африка.