Рік віри, єдності та незламності — Зеленський звернувся до українців у річницю війни

Звернення Зеленського у річницю війни

Президент України опублікував два пости — у першому нарізку воєнних кадрів і короткий текст, а у другому— власне відеозвернення.Також зранку в центрі Києва пройшов пам'ятний захід за участю президента України.

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«24 лютого мільйони з нас зробили вибір: не білий прапор, а синьо-жовтий прапор. Не втеча, а зустріч. Зустріч ворога. Опір і боротьба» , — йдеться у підводці до відео.

Цей рік стане роком перемоги України, заявив Володимир Зеленський у зверненні.

«Це був рік болю, жалю, віри та єдності. І це рік нашої з вами незламності. Знаємо, що це буде рік нашої з вами перемоги!» — заявив Володимир Зеленський.

Війна змінила долі багатьох, та українці вистояли, підкреслив президент України. Він також звернувся до громадян, які перебувають на окупованих територіях:

«Україна не залишила вас, не забула вас, не відмовилася від вас. Так чи інакше ми звільнимо всі наші землі».

Володимир Зеленський зауважив, що українська влада зробить все, аби Україна повернулася на захоплені РФ території, а ті громадяни, що виїхали, повернулися до України.

«Україна здивувала світ. Україна надихнула світ. Україна поєднала світ, - На доказ можна сказати тисячі слів, але достатньо кількох. HIMARS, Patriot, Abrams, IRIS-T, Challenger, NASAMS, Leopard», — сказав Володимир Зеленський.

Зранку урочисті заходи за участю президента України та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного пройшли на Софійській площі у центрі Києва.

Заходи до річниці війни у Києві © Ігор Козловський / Facebook

Заходи до річниці війни у Києві © Ігор Козловський / Facebook

Заходи до річниці війни у Києві © Ігор Козловський / Facebook