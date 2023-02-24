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Рік спротиву: Укрпошта випустила нову марку

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Нова марка від Укрпошти
Нова марка від Укрпошти © Укрпошта
Автор тексту: Тетяна Цуркану

До роковин повномасштабного вторгнення РФ відбувся поштовий випуск марки «ПТН ПНХ!». На ній зображено відоме графіті Бенксі  — хлопчик, який поборов дзюдоїста.  

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«А ще ви бачите Україну, яка бере гору над суперником, який наче мав нас «проковтнути». Але похлинувся», — повідомляє Укрпошта.  

Цей випуск назвали історичним, пророчим та зухвалим.  

Тираж марки склав 250 тисяч примірників. 

«24 лютого тоді та 24 лютого зараз — наче два різних світи. І нас нинішніх неможливо впізнати.Поміж нас не шириться паніка, сумнів чи страх. Поміж нас — гордість, зібраність, спільна скорбота та ціль, задля досягнення якої кожен тримається на своєму місці. Інакше не встояти. Та інакше ми й не вміємо», — йдеться у дописі. 

🔻23 грудня Укрпошта випустила марку «Щедрик. Carol of the Bells».

🔻19 грудня у поштовий обіг введено  випуск «Переможного Нового року!».

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