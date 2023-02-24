США ввели нові санкції проти Росії

солідарність з україною

Обмеження стосуються ключових секторів, що генерують доходи, з метою подальшої деградації економіки РФ та зменшення її спроможності вести війну проти України.

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Про це йдеться в заяві Білого дому.

У санкційний список потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб, включаючи як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, які підтримують військові зусилля Росії.

«Ми запровадимо санкції проти додаткових суб'єктів, пов'язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, в тому числі тих, хто відповідає за поповнення російських запасів санкційних товарів або створює умови для ухилення від російських санкцій», – повідомляє пресслужба адміністрації президента Джо Байдена.

Вашингтон в координації з союзниками і партнерами також запровадить санкції проти дюжини російських фінансових інститутів, а також проти російських офіційних осіб.

«Санкції також торкнуться майбутніх можливостей Росії у сфері енергетики. Це буде зроблено у такий спосіб, щоб мінімізувати перебої постачань на ринки. США також розширюють санкції на російські метали, гірничодобувну галузь», – зазначають в офіційному повідомленні.

Джо Байден сьогодні, 24 лютого, підпише укази про підвищення тарифів на певні російські товари, що імпортуються до Сполучених Штатів. Ці заходи спрямовані на ключові російські товари, які приносять дохід Кремлю, і водночас зменшують залежність США від Росії, зауважує пресслужба.

«Сьогоднішні дії призведуть до підвищення тарифів на понад 100 російських металів, мінералів та хімічних продуктів на суму близько 2,8 мільярда доларів для Росії. Це також значно збільшить вартість алюмінію, виплавленого або відлитого в Росії, для входу на американський ринок, щоб протидіяти шкоді для вітчизняної алюмінієвої промисловості, яка потерпає від цін на енергоносії в результаті вторгнення Росії в Україну», – йдеться у заяві.

🔻 24 лютого Велика Британія оголосила новий пакет санкцій проти РФ. Серед обмежень – заборона на експорт до Росії всіх товарів, які Кремль використовує на полі бою.

🔻 24 лютого Австралія та Нова Зеландія оголосили про нову підтримку України в річницю вторгнення. Канберра та Веллінгтон ввели нові санкції проти Росії. Окрім антиросійських обмежень, в Австралії анонсували ще новий пакет військової допомоги Києву.