США збільшать присутність своїх військ на Тайвані — WSJ

НА ТЛІ ЗАГРОЗИ З КИТАЮ

У виданні з покликанням на офіційних осіб повідомляють, що Штати планують учетверо розширити кількість американських військових на острові. Йдеться як про сили спеціальної операції, так і про морську піхоту.

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У найближчі місяці на Тайвані планують розгорнути від 100 до 200 військових, що стане найбільшим розгортанням сил США на Тайвані за останні десятиліття.

«Це розширить програму навчання, яку Пентагон намагався не оприлюднювати, оскільки США працюють над тим, щоб забезпечити Тайвань можливостями, необхідними для захисту, не провокуючи Пекін», — зазначають у виданні.

🔻9 січня Китай вдруге за місяць провів військові навчання навколо Тайваню. Тоді за 24 години було виявлено 57 китайських літаків і чотири військово-морських кораблі, що рухалися навколо острова. 28 літаків влетіли в зону протиповітряної оборони Тайваню.

🔻25 грудня Китай провів військові навчання навколо Тайваню. Їх назвали відповіддю на провокації Тайваню і США. Тоді в зону протиповітряної оборони Тайваню влетів 71 військовий літак та зайшло 7 кораблів.