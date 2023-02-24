США обговорюють можливість постачання Україні винищувачів п'ятого покоління – Нуланд

підтримка союзників

Вашигтон зможе ухвалити відповідні рішення після оцінки потреб Києва.

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Про це заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтервʼю The Washington Post.

«Нам потрібно зробити так, щоб Україна була достатньо сильною, щоб захистити себе від повернення Путіна. Тому що ми бачимо його дії зараз. Він просто витрачає час на відновлення та підготовку до нового наступу. Нам треба думати про сильну протиповітряну оборону України. Ми включимо щось із того, що ми вже дали, але, можливо, і те, що ще не дали», – зауважила представниця Білого дому.

Винищувач п'ятого покоління — термін, що використовується для класифікації найсучасніших реактивних винищувачів, що з'явилися наприкінці 20-го століття і розвиваються до сьогодні. До 2019 року єдиною країною, яка впровадила серійний винищувач 5-го покоління (Lockheed Martin F-22 Raptor) є США.

На питання журналістів, чи допускають у Вашингтоні початок третьої світової війни, Нуланд відповіла: «Наш президент (Джо Байден – ред.) говорив дуже ясно: ми не шукаємо конфлікту з Росією. Ми хочемо, щоб Росія пішла з України».

За її словами, Сполучені Штати не мають наміру припиняти поставки озброєнь Києву.

«Доки Україні потрібно боротися за своє виживання проти російських атак, ми підтримуватимемо здатність України захищати себе та відновити свою територіальну цілісність та суверенітет», – підкреслила Нуланд.

🔻 20 лютого стало відомо, що Італія може передати Україні винищувачі після аналогічного кроку інших країн.

🔻17 лютого Кулеба заявив, що жодна країна не взяла на себе зобов’язання постачати Україні винищувачі.

🔻10 лютого екскомандувач військами США в Європі Бен Ходжес зазначив, що якщо Захід надасть Києву винищувачі, то Україна переможе протягом року.

🔻 9 лютого британський міністр оборони Бен Воллес заявив, що Велика Британія не зможе швидко надати Україні винищувачі.

🔻8 лютого Ріші Сунак на спільний прес-конфренції з Зеленським повідомив, що Лондон підготує українських пілотів для керування винищувачами. Проте прямої відповіді на питання чи нададуть їх Україні, уникнув. Зеленський зазначив, що не може поділитися всіма подробицями зустрічі, але він глибоко вдячний Сунаку за розуміння потреб України.