США сьогодні оголосять пакет військової допомоги Україні на $2 млрд

Допомога союзників

Про це пишуть CNN та Reuters з посиланням на власні джерела. Цього разу Сполучені Штати замовлять виробництво зброї в американських компаній. Раніше влада США відправляла озброєння зі складів армії країни.

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Хоча виробництво та доставка зброї займе набагато більше часу, такий крок свідчить про довгострокові зобов'язання надавати допомогу Києву з боку Сполучених Штатів, пише CNN.

У пакеті допомоги — ракети для HIMARS, артилерійські боєприпаси калібру 155 мм, кілька типів безпілотників, засоби протидії дронам, обладнання для розмінування, захищене обладнання зв'язку, засоби підготовки і технічного обслуговування.

🔻 20 лютого під час візиту до Києва Джо Байден повідомив, що з 24 лютого 2022 року разом з європейськими партнерами США передали Україні понад 700 танків, понад 1000 броньованих машин, понад 2 млн артилерійських снарядів.

🔻 3 лютого США повідомили про виділення Україні військової допомоги на $2,2 млрд. Тоді у списку також були боєприпаси, а ще – броньовані машини із захистом від мін, Javelin, протитанкові ракети, протипіхотні боєприпаси.