солідарність з україною

Українці борються і за свободу Молдови – Санду

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Президентка Молдови Мая Санду
Президентка Молдови Мая Санду © Gian Ehrenzeller / AP
Автор тексту: Олександра Стара

Сьогодні, 24 лютого, Кишинів вшановує жертовність і мужність українського народу.

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Про це президентка Молдови Мая Санду написала в твітері.

«Сьогодні і щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу і демократію перед обличчям жорстокої російської агресії», – наголосила лідерка країни.

🔻 Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президентка Молдови Мая Санду закликала НАТО дати літаки для Молдови. За її словами, війна Росії проти України збільшує військові ризики для Молдови.

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