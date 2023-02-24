Українці борються і за свободу Молдови – Санду

солідарність з україною

Сьогодні, 24 лютого, Кишинів вшановує жертовність і мужність українського народу.

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Про це президентка Молдови Мая Санду написала в твітері.

«Сьогодні і щодня Молдова твердо солідарна з хоробрим народом України, який героїчно бореться за свободу і демократію перед обличчям жорстокої російської агресії», – наголосила лідерка країни.

Today, and every day, Moldova stands firmly in solidarity with the brave people of Ukraine, who are fighting heroically for freedom and democracy in the face of Russia’s brutal aggression.



We honor their sacrifice and courage, while they are fighting for our freedom too. pic.twitter.com/sicTaRgco9 — Maia Sandu (@sandumaiamd) February 24, 2023

🔻 Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції президентка Молдови Мая Санду закликала НАТО дати літаки для Молдови. За її словами, війна Росії проти України збільшує військові ризики для Молдови.