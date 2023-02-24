У нас є все для того, щоб перемога була вже цього року — Зеленський

РІЧНИЦЯ ПОВНОМАСШТАБНОГО ВТОРГЕННЯ

Київ – У Києві проходить пресконференція Президента України, присвячена річниці повномасштабного вторгнення РФ під назвою «Лютий. Рік незламності». RFI наводить ключові заяви Володимира Зеленського.

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20:01 «Без громадян, які зараз перебувають за кордоном, наша держава не може бути потужною. За всієї любові до держав, які надали притулок нашим громадянам, я хочу, щоб ви пам'ятали, що ви є українцями. Ми чекаємо на повернення до нормального життя після перемоги, ми чекаємо на вас. Українці ви назавжди, хоч і тимчасово поїхали».

19:48 Зеленський про можливість деокупації Криму:

«Це залежить від нас усіх. Є воєнні кроки. Ми до них готуємось, готові морально та готуємося технічно. Зброєю, посиленням, формуванням бригад наступу, відправляємо людей на навчання, а також на майданчики інших держав. Ми маємо бути готові. А далі будуть справедливі деокупаційні кроки, і дай Боже, щоб вони були вдалими».

19:47 «Китай підтримує «формулу миру» України. У нас дуже багато спільних поглядів», — підкреслив очільник держави.

19:33 «З самого початку війни з території Придністров’я були постріли в нашу сторону», — Зеленський.

19:30 Зеленський про плани РФ щодо дестабілізації Молдови:

«Путіну потрібно показувати успіхи та перемоги. Успіх на полі бою в Україні не відбудеться, масованого реваншу не вийде. Принаймні ми будемо боротися і якщо буде постачання озброєння – будемо більш сильні. Тому йому потрібно буде показувати успіх і всі розуміють, що він може бути там, де є слабкі місця і в тих державах, де в яких є вплив ще за радянських часів є вплив Москви і там, де є конфлікти».

19:14 «Було складно змінити позицію Ізраїлю, але зараз відносини покращуються», — зауважив очільник держави.

19:08 «Я говорив йому ( президенту Туреччини Реджепу Тайїпу Ердогану — ред.) —посадіть Путіна за стіл, не можна допустити ризику великої війни. І він та інші не змогли. Зараз він вважає, що може, а ми вже не можемо, це не та людина (Путін - ред.), там нема з ким говорити», — сказав Зеленський.

19:00 «Я дуже хочу вірити, що Китай не буде постачати зброю Росії. Це, якщо чесно буде ризиком, що буде Третя світова», — зазначив український Президент.

18:54 «Моя зустріч із прем'єр-міністром Британії дає відповідь на запитання – чи є в України шанс отримати високоякісні літаки. Ми відкриваємо навчання пілотів у Британії. Сьогодні в мене була зустріч з прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Ми відкриваємо можливість навчання на F-16. У нас є розмови, перемовини і є відчуття, що щось ще, але я не хочу говорити з якими трьома Європейськими державами в нас буде можливість отримати ці навчання і літаки», — підкреслив Зеленський.

18:47 «Більше тиску, більше санкцій, більше ізоляції. І тоді російська еліта думатиме, що зробити всередині держави, щоб із їхньою новою політикою хтось хотів сісти за стіл переговорів», — зазначив Президент України.

18:40 «Я був запрошений прем'єр-міністром в Японію. Прем'єр-міністр Японії неодноразово був запрошений мною і якщо чесно, то він підтримав приїзд, але я не знаю, коли це може статися. Він — очікуваний гість, Японія —очікувана в Україні держава. Японія зіграла велику роль у «Великій сімці», — наголосив Зеленський.

18:35 «Найстрашніший момент війни — Буча. Те, що я побачив у момент, коли її деокупували, було дуже страшно. Ми побачили, що диявол не десь там, він на землі», — підкреслив український лідер.

18:30 «Хто мене розчарував? Це всі ті, хто поїхали 24 лютого. Всі ті, хто виїхали з Києва. Всі ті, хто виїжджали з міст, з сіл, хто повинен керувати державою або охороняти її, битися за неї», — зауважив Зеленський.

18:27 «Війна в Україні розпочала перезавантаження НАТО. Усі зрозуміли, що системи недосконалі, потрібні потужніші речі. Я не про снаряди. Багато грошей виділяється на ІТ. Йде реформування оборонної системи. Вважаю, що це дуже правильні кроки», — підкреслив очільник держави.

18:25 «Ми не можемо сісти за стіл переговорів після всього, що скоїла РФ. Вийдіть з нашої території, припиніть обстріл міст і цивільних, і тоді ми вам скажемо, в якому форматі ми дипломатично ставитимемо крапку», — Зеленський.

18:16 «Стосовного «мирного плану», який запропонував Китай. Я не думаю, що це мирний план, це не резолюція і не декларація.. Мені здається, що Китай просто висловив свої думки. Але це добре, що Китай почав говорити про війну в Україні. Інше питання, що стоїть за цими словами», — сказав український лідер.

18:10 «Ми стали всі проактивними. І ми зробили зерновий коридор. Ця війна показує слабкі місця в Україні, в Європі, на континенті загалом і, звичайно, в міжнародних інституціях і як їх міняти. Інша інфраструктура безпеки точно прийде разом із перемогою у цій війні», — зауважив очільник держави.

18:04 «Агресивні кроки РФ впливають не лише на Україну, а й на увесь світ, саме тому ми запропонували «формулу миру», залучаємо представників Індії, Китаю та Африканських країн — сказав Зеленський.

18:00 «Нам потрібні гарантії безпеки. Потрібен пакет безпеки. Коли буде виконання міжнародного права та повага до українців, все одно ми дійдемо дипломатичної фіксації цієї війни, але до цього потрібно виконати всі пункти поваги до міжнародного права», — зауважив Зеленський.

17:54 «Я думаю, що жодна країна в світі не може витримати самостійно проти такої агресивної війни. Напевно США могли би, але, на щастя у них немає кордонів з Російською Федерацією. Але тим не менше, Україна протистоїть. І Україна не сама. Нам допомагають друзі із спільною цінністю. Щоб далі ця війна не пішла, щоб далі ця агресія не пішла», — наголосив український лідер.

17:51 «У нас є все для того, щоб перемога була вже цього року: мотивація, друзі, дипломатія. Ми об’єднали всі сили проти цієї навали», — підкреслив очільник держави.

17:48 «Якщо кожен з нас, як в середині нашої держави, так і наші партнери будуть міцним кулаком, якщо наші партнери об’єднані заради нашої перемоги, адже це перемога цінностей. Якщо вони стримають усі свої обіцянки і я в це вірю, я вважаю, що ми змогли бути партнерами потужними і є докази цьому. Якщо всі ми виконаємо своє завдання – неминуче нас очікує перемога. Я впевнений, що перемога буде», — зазначив Володимир Зеленський.