Фінляндія до річниці великої війни підняла українські прапори

солідарність з україною

Стяги замайоріли перед будівлею фінського міністерства закордонних справ.

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Фото опублікувала пресслужба відомства в твітері.

«Сьогодні перед будівлею МЗС Мерікасармі – прапори Фінляндії та України. Фінляндія – поруч з Україною і зараз, і надалі», – йдеться в повідомленні.

The flags of Finland and Ukraine fly in front of the Ministry for Foreign Affairs' Merikasarmi building today.



Finland stands with Ukraine now and in the future. #StandWithUkraine 🇫🇮🙏🇺🇦 pic.twitter.com/NN3H47hNSK — MFA Finland 🇫🇮 (@Ulkoministerio) February 24, 2023

🔻 23 лютого пресслужба фінського Міністерства оборони повідомила, що Фінляндія передасть Україні три танки «Леопард 2».

🔻 20 лютого глава МЗС Фінляндії анонсував підготовку 13-го пакета військової допомоги Україні.

🔻 14 лютого повідомлялося, що Фінляндія також бере участь у «танковій коаліції».