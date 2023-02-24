Частину центральної вулиці Лондона перейменували на честь Києва

союзники з україною

Лондон – Нова адреса – це ділянка Bayswater Road, що тягнеться від Palace Court до Ossington Street, і знаходиться неподалік від посольства РФ. Перейменування приурочили до річниці великої війни.

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Про це повідомляє Sky News.

Голова Вестмінстерської ради Адам Хуг сказав, що запит на зміну назви надійшов від української громади і є «доречним жестом», щоб відзначити хоробрість країни.

«Це невеликий відрізок дороги, але ми хочемо показати народу України, що його боротьба займає помітне місце в нашому місті», – наголосив Хуг.

Посол України у Великій Британії назвав перейменування «символом солідарності з українським народом і даниною його незламності перед лицем агресії».

Пізніше сьогодні буде встановлений новий знак Kyiv Road, а Мармурова арка неподалік також засвітиться блакитно-жовтими кольорами.

За даними мерії Лондона, зараз у столиці проживає 16 тисяч українських біженців.

Як зазначає Sky News, інші країни зробили подібні жести. Литовська столиця Вільнюс торік назвала дорогу, що веде до російського посольства, вулицею Героїв України, а столиця Естонії – Таллінн – назвала одну зі своїх площ площею України.