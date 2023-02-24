Швеція передасть Україні два комплекси ППО

ДОПОМОГА СОЮЗНИКІВ

Стокгольм – У новий пакет військової допомоги Стокгольм включив системи Hawk та IRIS-T.

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Про це заявив прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон під час спільної пресконференції з міністром оборони Полом Йонсоном, передає SVT.

«Для України вкрай важливо, щоб Росія не отримала панування в повітрі над Україною. Це здатність, яку ми повинні забезпечити в довгостроковій перспективі», — підкреслив він.

Також в рамках нового пакету озброєння Швеція передасть Україні десять танків «Леопард 2».

«З ініціативи Німеччини та після дискусій у тому, що ми називаємо «сім’єю леопардів», ми вирішили поставити в Україну шведські танки Leopard 2 у тісній координації не в останню чергу з Німеччиною», — каже Ульф Крістерссон.

Про те, що Швеція планує передати Україні десять «Леопардів», раніше повідомляв Spiegel.

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🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻3 лютого видання Bloomberg повідомило, що Німеччина та Швеція обговорюють передачу Україні пускових установок та ракет для ППО «Ірис-Т».