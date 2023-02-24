Швеція планує передати Україні десять «Леопардів» — Spiegel

СУЧАСНІ ТАНКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

Йдеться про моделі А6 та А5.

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Стокгольм планує надати їх Києву в рамках європейської підтримки для планового оснащення двох українських батальйонів.

За інформацією видання, уряд Швеції спочатку не хотів підтверджувати цей крок. Проте в Мінобороні повідомили, що сьогодні вдень має бути оголошений пакет з новою допомогою для України.

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Танки від Швеції можуть бути використані, перш за все, як доповнення до комплекту танків, які Німеччина зараз збирає для України.

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🔻 16 лютого речниця нідерландського міністерства оборони Сашу Лувхофф повідомила, що Нідерланди не проти поставити Києву орендовані в Німеччини «Леопарди 2».

🔻13 лютого Бундесвер розпочав навчання українських військових на «Леопардах».

🔻 8 лютого Данія та Нідерланди разом з Німеччиною опублікували спільну заяву про поставку Києву не менше 100 «Леопардів».

🔻 7 лютого уряд Німеччини схвалив постачання Україні 178 танків «Леопард 1».