Єнс Столтенберг запросив Володимира Зеленського на саміт НАТО у Вільнюсі

Саміт НАТО

Про це Генсек НАТО заявив на пресконференції під час візиту до Таллінна. Саміт у столиці Литви пройде 11-12 липня.

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Генсек НАТО висловив сподівання побачити Володимира Зеленського особисто, але зважатиме на ситуацію, заявив Єнс Столтенберг на пресконференції.

«Я запросив президента Зеленського відвідати саміт НАТО у липні. Я дуже сподіваюся, що він зможе бути там особисто, але, звичайно, це залежить від ситуації, оскільки після повномасштабного вторгнення до цієї країни там йде серйозна війна», — заявив Столтенберг під час прес- конференції в естонському Таллінні.

Напередодні посол України в Литві Петро Бешта заявив, що Зеленський планує відвідати саміт НАТО у Вільнюсі. Тоді Бешта зауважив, що для остаточного рішення Володимир Зеленський має отримати запрошення на саміт, адже Україна не є членом Альянсу.

Також посол сказав, що Київ очікує «дуже чіткого формулювання на зустрічі у Вільнюсі, що, як тільки закінчиться війна, Україна стане членом НАТО».

🔻 15 лютого Генсек НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що нині пріоритетом для Альянсу є не членство України, а допомога їй перемогти у війні.

🔻 30 вересня 2022 року Володимир Зеленський підписав заявку на пришвидшений вступ України до Північноатлантичного альянсу.