ЄС знову не зміг затвердити десятий пакет санкцій проти РФ

АНТИРОСІЙСЬКІ САНКЦІЇ

Переговори, яки тривають в ЄС вже третій день поспіль застрягли на питанні торгівлі каучуком із Росією по якому Польща з Італією не можуть дійти згоди, повідомляє Reuters.

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У видані зазначають, що Польща відхилила вимогу Італії щодо послаблення нових обмежень на імпорт каучуку з РФ.

«Польща заявила, що запропоновані обмеження на імпорт російського каучуку до ЄС передбачають настільки велику квоту вилученого імпорту й настільки тривалі перехідні періоди, що не матимуть жодного ефекту на практиці», — йдеться у повідомлені.

Вранці посол країни в ЄС Анджей Садос повідомив, що Польща запропонували компромісне рішення щодо каучуку.

«Всі інші ключові пункти 10-го пакету санкцій, схоже, узгоджені», — сказав він.

Згодом стало відомо, що Італія відмовилася від ідеї Польщі та запропонувала дотримуватися варіанту санкційного списку, який вже підтримали всі інші 26 країн ЄС, крім Польщі.

Раніше глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомляла, що 10 санкційний пакет проти Росії мають прийняти на річницю повномасштабної військової агресії РФ проти України.

«Це дуже погана ситуація. Те, що мало бути ключовим тут, — це послання солідарності з Україною в цей особливий день», — сказав Reuters один з дипломатів ЄС.

За інформацією дипломатів, є ймовірність, що формальний термін затвердження санкцій будо встановлено на ранок 25 лютого.

🔻 23 лютого десятий пакет санкцій проти РФ в ЄС знову не погодили.

🔻22 лютого посли ЄС не змогли узгодити десятий пакет санкцій проти РФ.

🔻21 лютого ЄС на рік продовжив санкції проти РФ за визнання «незалежності» окупованих територій

🔻 15 лютого Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила про деталі десятого санкційного пакета щодо Москви, який, як очікується, буде прийнятий до 24 лютого.