24 лютого Японія запропонує «Великій сімці» нові санкції проти РФ — Кішіда

Санкції проти РФ

Відеоконференції з лідерами G7 та Україною в Києві, Україна, 11 жовтня 2022 р.

Країна, яка цього року головує у G7 планує запропонувати «Великій сімці» нові санкції проти Росії у річницю повномасштабної російської військової агресії проти України, повідомив прем`єр-міністр Японії Фуміо Кішіда, пише The Japan Times.

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«24 лютого – це день, який ми ніколи не забудемо. Цей день не можна забувати», — зазначив Кішіда.

За інформацією видання, на прес-конференції прем`єр-міністр в основному зосередився на відзначенні реакції Японії на війну в Україні, сказавши, що Токіо також «представить ідеї щодо нових санкцій» для обговорення під час онлайн-конференції G7 пізніше в п’ятницю.

Він також непрямо згадав Китай на тлі заяв США про те, що Пекін може готуватися відправитися військову допомогу РФ для ведення бойових дій в Україні. Крім того Кішіда нагадав про заяву глав МЗС країн G7 із закликом до третіх сторін припинити підтримку військ РФ.

«Я вважаю, що важливо надіслати чітке повідомлення міжнародному співтовариству в тісній співпраці з G7 та іншими зацікавленими країнами», — сказав він.

У видані зазначили, що Кішіда — єдиний лідер G7, який ще не відвідав Україну з початку вторгнення — сказав, що, «хоча він сподівається приїхати в країну найближчим часом, ще нічого не вирішено, обговорення тривають».

🔻 20 лютого Японія оголосила про нову допомогу Україні на 5,5 млрд доларів.

🔻 16 лютого повідомлялося, що Японія запросить Україну на зустріч G7.

🔻 27 січня Японія оголосила про посилення санкції проти Росії через ракетні удари по Україні.