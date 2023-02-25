Боєприпаси в обмін на винищувачі: У Білому домі розповіли про військову співпрацю РФ та Ірану
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За інформацією Сполучених Штатів, Тегеран постачав Москві артилерійські й танкові снаряди. Кремль може «розплатитися» за боєприпаси винищувачами.
Іран та Росія поглиблюють співпрацю в оборонній сфері. Про це заявив представник Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. За його словами, наступним кроком може стати передача Тегерану винищувачів:
Це все, що мені наразі дозволено повідомити. Ми будемо дуже уважно спостерігати, щоб побачити, що насправді станеться
Іран місяцями надає військову підтримку Росії для продовження її війни в Україні, — наголошує Кірбі. Торік у листопаді Тегеран відправив до РФ артилерійські та танкові снаряди. У Москві планують ще більше поглибити військову співпрацю з Ісламською республікою, щоб одержати додаткову зброю:
Росія пропонувала безпрецедентну співпрацю в галузі оборони, зокрема щодо ракет, електроніки та ППО
Нині ж Іран має на меті закупити російські ударні вертольоти, радари та навчально-бойові літаки. Йдеться про угоди на «мільярди доларів».
За словами Кірбі, усе це може ускладнити зусилля Заходу не лише в Україні, а й інших державах:
Це, безсумнівно, ускладнить ситуацію в Україні, але й поглибить безпекові проблеми на Близькому Сході для наших партнерів і друзів
Тим часом в Ірані заявили про створення крилатої ракети «Паве», яка начебто здатна подолати 1650 кілометрів.
Наприкінці січня речник Повітряних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону заявив, що Росія сподівається одержати іранські балістичні ракети. Водночас у Тегерані хочуть обмежити радіус дії боєголовок для передачі РФ. Ісламська республіка побоююється міжнародної негативної реакції, — повідомляло торік у грудні видання «Аксіос».
🔻 13 вересня 2022 року військові ЗСУ уперше знищили ударний дрон-камікадзе іранського виробництва. За даними української розвідки, Росія замовила в Ірану понад 2400 дронів-камікадзе. У Тегерані заперечують надання Росії зброї для війни в Україні.
🔻 30 січня ЄС наклав санкції на іранського виробника безпілотників.