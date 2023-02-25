Внаслідок обстрілів минулої доби у Херсоні згорів дитячий садок

ВОЄННІ ЗЛОЧИНИ

Херсон – Будівля зайнялася в одному з мікрорайонів обласного центру. Постраждалих немає.

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За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій, пожежа розпочалася після чергових прильотів по місту. Боротися з полум’ям прибули 13 рятувальників. Під час гасіння вогню росіяни почали повторно обстрілювати район, де знаходився садочок.

Постраждалих немає.

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Загалом минулої доби війська РФ 9 разів обстріляли Херсон. Поранений один місцевий житель, — повідомляють в ОВА. По області окупанти відкривали вогонь з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА 83 рази.

🔻 24 лютого росіяни накрили з артилерії гуртожиток у Херсоні.

🔻 23 лютого військові РФ обстріляли Часів Яр та Красногорівку на Донеччині.

🔻 23 лютого РФ обстріляла Херсонщину, загинула одна людина і ще одна — зазнала поранень.

🔻 22 лютого РФ завдала 10 авіаційних та 9 ракетних ударів, 4 з яких — по Харкову.