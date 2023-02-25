Зеленський показав свою кімнату на Банковій, де живе від початку війни

ЖИТТЯ ПРЕЗИДЕНТА

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з нагоди річниці російсько-української війни в Києві, 24 лютого 2023 року

Український президент Володимир Зеленський у перший день війни одразу ж поїхав в Офіс президента. Пізніше до нього приїхала дружина та діти, яким було небезпечно залишатися вдома.

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Про це йдеться в авторському проєкті Дмитра Комарова «Рік».

Спершу глава держави показав свій невеличкий гардероб. З початком війни український гарант змінив діловий костюм на одяг у стилі мілітарі.

«В мене тут є маленький гардероб. Там однаковий одяг. Ось, у чому я ходжу», – сказав Зеленський.

Гардероб Володимира Зеленського © Скрін відео з документального проєкту «Рік»

Серед різних курток кольору хакі, президент також дістав свій піджак, який востаннє одягав у перший день повномасштабного вторгнення Росії. "Це ж символ. Це означає, що скоро закінчиться війна, скоро ми переможемо. Так що будемо використовувати його", – зазначив він.

Піджак, у якому Зеленський виступав у перший день війни © Скрін відео з документального проєкту «Рік»

Потім Зеленський провів журналіста у свою кімнату просто у будівлі Офісу президента. У невеличкій кімнатці розміщені ліжко, туалетний столик з дзеркалом та рукомийником, крісло, кавовий столик, телевізор та гардеробна.

«Так, я тут живу з 24 лютого. Ми ще спускалися у бомбосховище, але в цілому я тут живу вже рік», - розповів він.

Кімната Володимира Зеленського в будівлі ОП © Скрін відео з документального проєкту «Рік»

Зеленський також показав свій кабінет, звідки він записував свої щоденні звернення до українців та де проводяться робочі наради. На робочому столі президента України стоїть сімейне фото, де він разом з дружиною та дітьми представлений в образі «Супермена».

Фото Володимира Зеленського з дружиною та дітьми на робочому столі © Скрін відео з документального проєкту «Рік»

🔻 24 лютого в ході пресконференції Володимир Зеленський заявив, що у нас є все для того, щоб перемога над Росією була вже цього року.

🔻 24 лютого президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у річницю війни.