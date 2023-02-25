Кількість жертв землетрусу у Туреччині зросла до понад 44 тисяч людей — Anadolu

ЖЕРТВИ СТИХІЇ

Наслідки землетрусу у Туреччині, 6 лютого 2023 року

Понад 11 тисяч місцевих і міжнародних пошуково-рятувальних підрозділів продовжують працювати на місцях та розбирають завали.

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Про це повідомляє Anadolu.

За даними служби з ліквідації наслідків стихійних лих і надзвичайних ситуацій (AFAD) землетруси, центром яких був провінція Кахраманмараш, супроводжувалися 9136 повторними поштовхами.

Підземні поштовхи магнітудою 7,7 і 7,6 бали вразили ще 10 провінцій — Хатай, Ґазіантеп, Адіяман, Малатья, Адана, Діярбакир, Кіліс, Османіє, Шанлиурфа та Елязиг. Близько 13,5 мільйонів людей постраждали від руйнівних землетрусів.

Для постраждалих встановлено 335 тисяч наметів і планується поставити 100 тисяч контейнерних будинків.

Також, у п’ятницю ввечері, 24 лютого, землетрус магнітудою 4,7 бала стався в районі міста Гюрюн турецької провінції Сівас, який раніше було оголошено зоною стихійного лиха, повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Землетрус стався на глибині близько 5,3 кілометра. Місцева влада повідомляє, що великих руйнувань та жертв внаслідок поштовхів не було.

🔻 21 лютого стало відомо, що щонайменше 764 людини постраждали внаслідок нових землетрусів в Туреччині

🔻 20 лютого на півдні Туреччини зафіксували новий землетрус. Підземний поштовх на глибині 2 кілометри стався у провінції Хатай, що межує з Сирією.