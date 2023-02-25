Перша країна Латинської Америки підтримала створення спецтрибуналу для РФ — Кулеба

ПОКАРАННЯ ДЛЯ РОСІЇ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого 2023 року

Мова йде про Гватемалу, де український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

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Про це повідомив сам очільник МЗС України.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом. Гватемала - наш вірний друг. Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", — йдеться в повідомленні.

In New York, I was glad to meet with @MarioBucaroGT. Guatemala is our true friend. We discussed joint efforts to hold Russia accountable, including for the crime of aggression. Guatemala will join the Core Group on the Special tribunal, the first nation of Latin America to do so. pic.twitter.com/eZP8oFpGk7 — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 25, 2023

🔻 23 лютого генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном», щоб займатися питанням притягнення до відповідальності Росії за свої воєнні злочини на території України.

🔻 17 лютого український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

🔻 6 лютого заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов повідомив про три моделі роботи спецтрибуналу для РФ.

🔻 3 лютого стало відомо, що Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ