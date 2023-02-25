ПОКАРАННЯ ДЛЯ РОСІЇ

Перша країна Латинської Америки підтримала створення спецтрибуналу для РФ — Кулеба

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого 2023 року
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого 2023 року © REUTERS / DAVID DEE DELGADO
Автор тексту: Світлана Гудкова
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Мова йде про Гватемалу, де український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся зі своїм гватемальським колегою Маріо Адольфо Букаро Флоресом.

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Про це повідомив сам очільник МЗС України.

"У Нью-Йорку я був радий зустрітися з міністром закордонних справ Гватемали Маріо Адольфо Букаро Флоресом.  Гватемала - наш вірний друг.  Ми обговорили спільні зусилля щодо притягнення Росії до відповідальності, в тому числі за злочин агресії. Гватемала стане першою країною Латинської Америки, яка увійде до Основної групи зі створення Спеціального трибуналу за злочини агресії проти України", — йдеться в повідомленні.

 

🔻 23 лютого генеральний прокурор Андрій Костін повідомив, що наразі Україна працює над об’єднанням союзників у системному форматі, який можна буде назвати «юридичним Рамштайном», щоб займатися питанням притягнення до відповідальності Росії за свої воєнні злочини на території України.

🔻 17 лютого український президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорили створення в Гаазі спецтрибуналу щодо воєнних злочинів РФ.

🔻 6 лютого заступник голови Офісу Президента, координатор робочої групи Андрій Смирнов повідомив про три моделі роботи спецтрибуналу для РФ.

🔻 3 лютого стало відомо, що Фінляндія приєдналася до групи країн, що працюють над Спецтрибуналом проти РФ

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