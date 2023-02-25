Процес розпаду Росії запущено, але Заходу це не до вподоби — Данілов
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Секретар РНБО Олексій Данілов закликав готуватися до фрагментації Росії. Цей процес вже запущений, і він може нести певні загрози.
За словами Данілова, Російська Федерація має ядерну зброю, яка у будь-який момент може опинитись під контролем одного з російських військових приватних угрупувань. Це може становити небезпеку під час фрагментації РФ, — повідомив Секретар РНБО в ефірі «Радіо Свободи».
З покликанням на дані аналітиків та прогнози українських відомств, Данілов стверджує, ніби процес розпаду Російської Федерації вже розпочався:
Допомога Заходу зараз більша ніж, у лютому й березні, але там не хочуть погоджуватися з процесом фрагментації Росії
🔻 24 лютого 2022 року розпочалося повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Росіяни сунули на українські території по всій протяжності спільного кордону, а також з боку Білорусі.
🔻 22 лютого в ООН повідомили, що за рік війни в Україні загинули щонайменше 8006 цивільних. Поранення дістали понад 13 тисяч людей. Реальні цифри можуть бути набагато вищими, — кажуть в Організації.